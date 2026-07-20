Antonio Conte è stato tra i protagonisti del pre e post-partita della finale Mondiale di ieri su DAZN, dove ha commentato i temi più caldi del calcio internazionale e, inevitabilmente, anche il proprio futuro. L'allenatore salentino è intervenuto in collegamento insieme all'esperto di mercato Fabrizio Romano, dando vita a un siparietto che ha strappato più di un sorriso. I due hanno scherzato sulle continue indiscrezioni che riguardano Conte e sulle tante voci che lo accostano alle panchine più prestigiose, compresa quella della Nazionale italiana. Proprio su questo argomento, però, l'ex tecnico di Juventus, Inter e Napoli ha voluto fare chiarezza. Conte ha infatti confermato di non aver ricevuto alcun contatto dalla FIGC e di non aver avuto alcun dialogo con la Nazionale italiana fino a questo momento, spegnendo così le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Una presa di posizione netta che, almeno per ora, allontana qualsiasi ipotesi di un suo imminente approdo sulla panchina azzurra.

Le dichiarazioni di Antonio Conte su Lautaro Martinez

Nel corso della trasmissione, Conte ha poi analizzato anche uno dei temi più discussi della sfida andata in scena ieri: il mancato impiego di Lautaro Martinez, rimasto in panchina per tutti i 120 minuti senza mai scendere in campo. Secondo il tecnico, l'attaccante argentino avrebbe potuto rappresentare un'arma importante nel finale della gara. "Lautaro sarebbe servito, l'espulsione di Enzo Fernandez ha cambiato i piani", ha spiegato Conte, aggiungendo come probabilmente nella sua idea iniziale il commissario tecnico Lionel Scaloni fosse orientato a inserirlo nei tempi supplementari. Conte ha poi sottolineato anche le condizioni dell'attaccante dell'Inter, evidenziando come fosse arrivato all'appuntamento in un ottimo stato di forma: "Dispiace perché Lautaro era in ottime condizioni psicofisiche e poteva dare una mano". Parole che alimentano ulteriormente il dibattito sulla gestione del capitano nerazzurro, rimasto spettatore nonostante fosse il giocatore che ha portato in finale la squadra di Lionel Scaloni con la rete del 2-1 nel recupero della semifinale contro l'Inghilterra.