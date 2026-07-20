Lautaro Martinez ha concluso la sua esperienza al Mondiale con la sconfitta nella finale contro la Spagna, non riuscendo nemmeno ad entrare in campo nell'atto conclusivo. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha infatti deciso di non schierarlo, complici gli infortuni che hanno dettato dei cambi "forzati" e l'espulsione di Enzo Fernandez poco prima dell'inizio dei supplementari. Grande dispiacere per il capitano dell'Inter, in lacrime a fine partita.

Sezione: Focus / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 10:25
Autore: Antonio Di Chiara
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