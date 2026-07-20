Lautaro Martinez ha concluso la sua esperienza al Mondiale con la sconfitta nella finale contro la Spagna, non riuscendo nemmeno ad entrare in campo nell'atto conclusivo. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha infatti deciso di non schierarlo, complici gli infortuni che hanno dettato dei cambi "forzati" e l'espulsione di Enzo Fernandez poco prima dell'inizio dei supplementari. Grande dispiacere per il capitano dell'Inter, in lacrime a fine partita.

Menangislah, bila harus menangis

Karena kita semua manusia



Luapkan sedihmu sampai tuntas, sampai plong, Lautaro



Setelahnya, istirahat & kumpul keluarga. Jangan mikir lainnya dulu, kesehatan mentalmu yang utama pic.twitter.com/CSbSqX760v — Budi Windekind (@Windekind_Budi) July 20, 2026