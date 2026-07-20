Il Mondiale è ufficialmente terminato con la vittoria della Spagna che, dopo il 2010, torna a vincere un Mondiale, ma tra i momenti che hanno fatto maggiormente discutere durante la cerimonia di premiazione c'è stato anche quello che ha visto protagonista Cristian Romero. Il difensore dell'Argentina, salito sul palco per ricevere la medaglia riservata ai vicecampioni del mondo dopo la sconfitta contro la Spagna di Luis de la Fuente, ha attirato l'attenzione per un gesto diventato rapidamente virale sui social.

Nel momento della consegna delle medaglie, infatti, Romero ha ritirato il riconoscimento senza stringere la mano a Donald Trump, presente alla cerimonia. Il centrale argentino è passato davanti al presidente degli Stati Uniti senza soffermarsi per il saluto, proseguendo poi verso il resto del palco.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando commenti e interpretazioni da parte di tifosi e utenti sui social. Al momento, però, non sono arrivate dichiarazioni da parte del giocatore dell'Argentina che possano spiegare il motivo del gesto, lasciando spazio a diverse letture dell'accaduto.