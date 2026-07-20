Si torna alle doppie sedute a Donaueschingen: questa mattina l'Inter è scesa nuovamente in campo per riprendere i lavori in vista della nuova stagione e questo pomeriggio concederanno il bis. Sport Mediaset riferisce che domani mattina la seduta sarà aperta ad un numero limitato di tifosi degli Inter Club della Germania. Nel pomeriggio, parola ad un altro dei giovani aggregati al gruppo di Cristian Chivu, ovvero lo sloveno Luka Topalovic.