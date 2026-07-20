C'è un nuovo ostacolo da superare nella corsa dell'Inter a Djed Spence ed è Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico non vorrebbe privarsi del giocatore inglese, a meno di offerte irrinunciabili. Al Mondiale ha dimostrato di avere velocità, doti offensive ma anche difensive, come dimostra un grande recupero su Giuliano Simeone contro l'Argentina.

Gli Spurs, dopo prove così, non considera proposte inferiori ai 40 milioni di euro. D'altronde, sottolinea la rosea, affari come Anderson al Manchester City o Tonali al Tottenham hanno alterato le valutazioni del circuito inglese. L'Inter è comunque in prima linea per provare a chiudere l'affare. E il giocatore sarebbe entusiasta di tornare in Serie A con l'Inter dopo l'esperienza al Genoa.

Pronti i piani alternativi, compreso Perisic, che si è offerto a più riprese e ha il via libera dal Psv di cambiare squadra un anno prima della scadenza contrattuale.