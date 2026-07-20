Lionel Scaloni ha dato l'addio alla nazionale argentina. Non subito, ma a fine 2026. "Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente Claudio Tapia. L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l'opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere", le parole del selezionatore.

"Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, resterò qui, e dopo sarà complicato perché è giusto che le cose possano cambiare, e io lo vedo anche come un bene. Ciò che deve rimanere è questo spirito di squadra, questo sentimento di unità tra i giocatori e i tifosi, questo sentimento che credo non debba mai essere spezzato e debba durare per sempre. Rimarrò qui fino a dicembre, e dopo probabilmente me ne andrò", ha aggiunto.

Infine una spiegazione sulle scelte fatte in tema di sostituzioni, che in qualche modo spiega anche il mancato ingresso di Lautaro. L'Argentina ha infatti perso diversi giocatori per infortunio. "Abbiamo dovuto fare molte sostituzioni. Sono orgoglioso dei nostri giocatori".