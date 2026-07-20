L'ottimo Mondiale disputato da Djed Spence e il fatto che lo abbia disputato fino al penultimo giorno di partite (era in campo nella finale per il terzo e quarto posto) non aiutano la trattativa con l'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, l'inglese continua a essere sul taccuino interista, ma le prestazioni viste oltre oceano hanno fatto levitare il prezzo a 40 milioni circa e il giocatore non potrà esserci nella tourné dei nerazzurri dall'altra parte del mondo.

"Sarebbe a disposizione di Chivu – come Lautaro e Thuram – solo una decina di giorni prima dell’inizio della A. Un motivo in più per ragionare su altre opzioni. Givairo Read, a livello di caratteristiche, è forse il giocatore, tra quelli papabili per i nerazzurri, ad assomigliare maggiormente a Dumfries. L’olandese - il più giovane tra i potenziali acquisti - costa una trentina di milioni. Vanderson del Monaco è più strutturato, ma è pure reduce da un grave infortunio alla coscia sinistra. In Turchia hanno accostato Wilfried Singo ai campioni d’Italia. Ha una valutazione di 35 milioni, oltre a un ingaggio pesante, da 5 milioni a stagione. Guela Doué e Nahuel Molina costano tanto e hanno caratteristiche “troppo” difensive per i desiderata nerazzurri. L’usato sicuro porterebbe a Ivan Perisic. Il croato sta aspettando una possibile chiamata interista, forte del gradimento di Chivu, ma è pure consapevole che Oaktree potrebbe, per motivi di età, bocciare il suo terzo ritorno a Milano".