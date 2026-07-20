Consueto appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Commenti e analisi sulla finale dei Mondiali, in particolare focus sull'esclusione di Lautaro. Ampio spazio poi alle ultimissime di mercato con gli aggiornamenti sulle trattative più calde in entrata e in uscita di casa Inter.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.