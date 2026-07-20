Grave lutto per il calcio inglese e internazionale: all'età di 75 anni si è spento Kevin Keegan, grande ex attaccante e commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni: L'annuncio è stato dato dalla famiglia con un comunicato: "Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti". La famiglia ha ricordato Keegan come "un marito, padre e nonno amatissimo", ringraziando inoltre l'équipe medica che lo ha assistito durante la malattia. "È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy", conclude il comunicato.



Keegan è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese degli anni Settanta e Ottanta. In carriera ha indossato le maglie di Liverpool, Amburgo (un trasferimento record nella storia dell'allora First Division), Southampton e Newcastle, vincendo la Coppa dei Campioni del 1977 e due Palloni d'Oro consecutivi, nel 1978 e nel 1979. Con la nazionale inglese collezionò 63 presenze e 21 gol, mentre da allenatore guidò tra le altre il Newcastle United.