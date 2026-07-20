Giorgio Perinetti parla a Tuttomercatoweb del mercato che sta per delinearsi in Serie A ma anche della situazion della nazionale.

Il nuovo ct potrebbe essere Pirlo, un nome che non scalda i cuori azzurri...

"Se è vero che sarà Pirlo, se diamo fiducia a Maldini dobbiamo avere fiducia nelle sue scelte".

Che mercato vede fin adesso?

"Un mercato un po' paralizzato, non so se per effetto del Mondiale. Certamente le nostre società non hanno possibilità di spendere, devono aspettare le occasioni. Ci vorranno pazienza ed abilità per ottimizzare la costruzione di rose competitive, anche se non ho grande fiducia che il nostro calcio possa tornare subito protagonista in campo internazionale".

Da chi si aspetta innesti?

"Inter e Napoli devono fare dei ritocchi, ma Juve e Roma devono fare qualcosa di importante. Il Milan invece è un mondo difficile da comprendere".