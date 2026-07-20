Archiviati i Mondiali 2026, è tempo di pensare nuovamente al campionato. Quando manca poco più di un mese all’inizio della Serie A 2026/2027, il mercato delle squadre principali stenta a decollare e i rapporti di forza sono rimasti pressoché invariati, con l’Inter avanti nelle gerarchie. Per Bgame, infatti, i nerazzurri sono favoriti per lo scudetto a 1.90. Le quote scommesse delle altre squadre sono tutte al di sopra di 5.00: Juventus e Napoli sono a 5.50. I bianconeri, che finora non hanno acquistato giocatori in grado di spostare gli equilibri, sono davanti al Milan a 6.00. I rossoneri, invece, hanno investito tanto e promettono ancora grandi colpi.

A 10.00 troviamo la Roma, anch’essa ancora immobile sul mercato. I giallorossi dovranno far fronte anche alla Champions League quest’anno e per questo rimanere in alto non sarà semplice. Staccatissime tutte le altre, a partire dalla nuova Atalanta di Maurizio Sarri a 30.00. Il Como, arrivato quarto nell’ultimo campionato, è a 40.00, mentre la Lazio, che ripartirà da Rino Gattuso, è a 80.00. Bologna e Fiorentina sono appaiate a 100.00, così come il duo composto da Torino e Udinese a 350.00. Chiudono la graduatoria Cagliari, Frosinone, Monza, Sassuolo, Genoa, Lecce, Venezia e Parma, tutte bancate a 500.00.