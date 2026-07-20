Prima Padova, poi Catanzaro, infine di nuovo Padova: Matteo Cocchi è sempre più vicino all'uscita in prestito, con la destinazione che dovrebbe essere lo stadio Euganeo. Dopo che i calabresi avevano ricucito il gap negli scorsi giorni, ora il Padova avrebbe nuovamente stretto la presa sul giocatore, pronto alla prima avventura in Serie B della sua carriera.

A riportare la notizia è Trivenetogoal. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli avrebbe infatti nuovamente rilanciato e questa volta la chiusura dovrebbe essere a un passo. Resta da capire se il Catanzaro proverà nuovamente a superare l'offerta dei biancoscudati. Più lontana invece la Carrarese, che aveva provato a inserirsi negli ultimi giorni anche se con considerevole ritardo sulla concorrenza.