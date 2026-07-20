FC Internazionale Milano comunica ufficialmente la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione. Particolare attenzione era rivolta al nuovo tecnico dell'Under 17 destinato a prendere il posto di Samir Handanovic: la scelta è caduta su Giorgio Schiavini, ex assistente allenatore della squadra femminile

Questo l'elenco completo:

Emilano Bigica - Under 20

Paolo Dellafiore - Under 18

Giorgio Schiavini - Under 17

Devis Nossa - Under 16

Juan Moll - Under 15

Sezione: Focus / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 14:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.