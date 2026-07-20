Daniele Orsato, nuovo designatore arbitrale della Serie A, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. E' stata l'occasione per fare il punto riguardo alle novità regolamentari viste al Mondiale. "Sembrava fossero regole così complicate e invece non ho visto difficoltà di applicazione. Il nostro dt Domenico Messina, che per noi è una figura di riferimento, sarà alla Uefa per discutere l'introduzione di tutte queste situazioni. Nel prossimo raduno dal 5 all'11 agosto ne parleremo. Faremo quel che ci verrà detto di fare, non è di nostra competenza. Var a chiamata? Abbiamo avuto un'esperienza fantastica in Serie C, con la Fifa che ci ha seguito in questo aspetto. L'esperimento per me è stato molto positivo, pensare di portarlo in A o B non è però di mia competenza".

C'è un aspetto in particolare su cui Orsato ha deciso di concentrarsi per la stagione che verrà. "Stiamo studiando i profili di ogni arbitro. Mariani ha fatto tre buonissime prestazioni al Mondiale e sarà il nostro faro per i giovani. Stiamo cercando di preparare con Messina sulle linee guida e poi sull'aspetto atletico. L'arbitro deve correre e fischiare. Dobbiamo lavorare sull'aspetto tecnico, per far lavorare meno il Var, del quale cercheremo comunque di mantenere un livello alto. Per far lavorare meno la tecnologia bisogna essere più bravi in campo. Ci sarà attenzione nel punire i falli e non i contatti minimi, per arrivare al livello di Champions League e altri campionati. Inutile oggi fare proclami, cercheremo di dare il massimo. Ex giocatori in sala Var? Sto analizzando tutte le dinamiche per migliorare il nostro lavoro, figuriamoci se guardo a questo. Siamo a disposizione per tutto quel che serve per migliorarci. Se le autorità preposte decideranno in questo senso saremo assolutamente d'accordo".