Sta facendo discutere l'assenza di Lautaro Martinez dalla finale dei Mondiali, Spagna-Argentina. Non tanto dalla formazione titolare, visto che era già successo in altre occasioni nel torneo e aveva funzionato, quanto dall'intera contesa, visto che stavolta il capitano dell'Inter non ha giocato nemmeno uno spezzone.
Una scelta, quella di Scaloni, certamente dettata dai problemi fisici che hanno colpito entrambi i centrali titolari, Lisandro Martinez e Romero, nonché dell'espulsione di Enzo Fernandez poco prima dei supplementari. Resta però un dato che colpisce e fa riflettere. Nel corso del Mondiale, con Lautaro titolare, l'Argentina ha vinto 4 partite su 4. Senza Lautaro tra i titolari, l'Argentina si è ritrovata sotto in quattro partite e in tre di queste ha centrato la vittoria dopo l'ingresso del giocatore nerazzurro, contro Egitto, Svizzera e Inghilterra. L'ultima, quella con la Spagna, non ha visto l'attaccante in campo e l'albiceleste l'ha persa.
Autore: Antonio Di Chiara
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