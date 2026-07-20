Era uno dei giocatori più attesi dopo il gol decisivo nella semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra, ma Lautaro Martinez è rimasto in panchina per tutti i 120 minuti nella finale vinta dalla Spagna. Un'esclusione che fa male e che sta facendo tanto parlare in tutto il mondo.

Nel video di questa mattina cerchiamo di capire perché Scaloni non lo ha messo in campo, anche se la gestione totale della partita lascia tanti punti interrogativi in sospeso. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 11:07
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.