Era uno dei giocatori più attesi dopo il gol decisivo nella semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra, ma Lautaro Martinez è rimasto in panchina per tutti i 120 minuti nella finale vinta dalla Spagna. Un'esclusione che fa male e che sta facendo tanto parlare in tutto il mondo.

Nel video di questa mattina cerchiamo di capire perché Scaloni non lo ha messo in campo, anche se la gestione totale della partita lascia tanti punti interrogativi in sospeso.