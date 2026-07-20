Un esterno destro e un difensore centrale: queste sono le priorità in casa Inter, elencate oggi anche dal Corriere dello Sport. Ma c'è pure il reparto di mezzo, quello nevralgico, in cui la dirigenza nerazzurra (e Cristian Chivu) vorrebbero intervenire per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della stagione appena cominciata.

"L’allenatore rumeno negli ultimi colloqui è tornato a chiedere con insistenza anche un rinforzo a metà campo - si legge -. Per quello dovrà attendere sviluppi anche dal mercato in uscita, sperando che porti margine economico necessario per arrivare a Curtis Jones, che continua a essere il suo oggetto del desiderio. Nel reparto di centrocampo, che nelle intenzioni sarà composto da sette elementi, ci sarà spazio per Aleksandar Stankovic, coccolato da tutti in ritiro. Si cercherà invece una sistemazione per Asllani, Frattesi e molto probabilmente anche per Massolin: l’impressione sull’ex Modena è che sia dotato di una tecnica importante e che il lavoro in ritiro possa anche portarlo ad alzare i giri nel motore, ma per la giusta continuità sarà forse meglio cercare una soluzione in prestito".