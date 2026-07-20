Un esterno destro e un difensore centrale: queste sono le priorità in casa Inter, elencate oggi anche dal Corriere dello Sport. Ma c'è pure il reparto di mezzo, quello nevralgico, in cui la dirigenza nerazzurra (e Cristian Chivu) vorrebbero intervenire per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della stagione appena cominciata.
"L’allenatore rumeno negli ultimi colloqui è tornato a chiedere con insistenza anche un rinforzo a metà campo - si legge -. Per quello dovrà attendere sviluppi anche dal mercato in uscita, sperando che porti margine economico necessario per arrivare a Curtis Jones, che continua a essere il suo oggetto del desiderio. Nel reparto di centrocampo, che nelle intenzioni sarà composto da sette elementi, ci sarà spazio per Aleksandar Stankovic, coccolato da tutti in ritiro. Si cercherà invece una sistemazione per Asllani, Frattesi e molto probabilmente anche per Massolin: l’impressione sull’ex Modena è che sia dotato di una tecnica importante e che il lavoro in ritiro possa anche portarlo ad alzare i giri nel motore, ma per la giusta continuità sarà forse meglio cercare una soluzione in prestito".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 10:25 videoSpagna-Argentina, Lautaro in lacrime alla fine della partita
- 10:11 Yamal campione del mondo, è il terzo più giovane. Davanti c'è un interista
- 09:54 Perinetti: "Inter e Napoli? Solo ritocchi. Milan difficile da comprendere"
- 09:40 CdS - Entusiasmo e professionalità: Mkhitaryan sta già ricambiando la scelta dell'Inter
- 09:26 TS - Spence disponibile a metà agosto: si ragiona sulle alternative. E c'è sempre Perisic
- 09:12 Orsato: "Arbitri, ecco cosa chiederò. Var a chiamata ed ex giocatori in sala? Dico che..."
- 08:58 CdS - Pavard, la permanenza passa da una "tappa": il ruolo di Chivu
- 08:44 GdS - Atteggiamento, alto ingaggio, poche offerte: ora Pavard può davvero restare
- 08:30 CdS - Dall'obiettivo Jones al progetto su Massolin: la strategia dell'Inter a centrocampo
- 08:20 CdS - Romero, l'Inter non scappa: riflessioni sul possibile colpo
- 08:10 GdS - Stones-Inter a prescindere da Pavard? Il punto
- 08:00 GdS - Spence, nuovo ostacolo: De Zerbi vuole tenerlo. E il prezzo è salito a 40 milioni
- 00:03 La Spagna è campione del mondo! Argentina al tappeto ai supplementari, Lautaro in panchina per tutta la partita
- 00:00 Un mese a Inter-Monza
- 23:45 Conte chiarisce: "Nazionale? Non sono stato contattato"
- 23:30 L'Inter U23 prosegue la preparazione a Livigno: l'elenco delle amichevoli
- 23:15 Gautieri: "Scudetto? Se lo giocheranno le solite. Sul Napoli dico che..."
- 23:00 Pacentro, il 6 settembre Zanetti ospite d'onore per la 'Corsa degli Zingari'
- 22:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 22:30 Lucumì, quale futuro? La Juve può affondare. L'Inter invece...
- 22:15 Francia, l'addio di Deschamps: "La fine dell'esperienza più bella"
- 22:00 Catanzaro, Padova o Carrarese? Domani inizia la settimana clou per Cocchi
- 21:45 Jones obiettivo difficile. Ma sarebbe un rinforzo importante: ecco perché
- 21:30 videoDal calcio al baseball: anche Zanetti indossa la maglia Away 26/27
- 21:15 Wenger approva il nuovo format del Mondiale: "Partite fantastiche"
- 21:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 20:45 Difesa, esterno e centrocampo: il punto sul mercato dell'Inter
- 20:40 Conte elogia Lautaro: "Cresciuto tantissimo, lui e Lukaku coppia perfetta". Poi su Romero...
- 20:30 Spagna-Argentina, controlli rafforzati. Cancelli aperti un'ora prima
- 20:15 Come migliorare? "Con più coraggio". Quelle parole di Chivu indirizzate alla squadra
- 20:00 videoKolarov non perde il vizio: magia con il sinistro in allenamento
- 19:45 Spagna-Argentina, le formazioni ufficiali della finale: la scelta di Scaloni su Lautaro
- 19:30 Mondiali 2026, prima della finale ecco la cerimonia di chiusura: "Spettacolo rivoluzionario"
- 19:15 Ritorni: "Interesse dell'Inter e delle big per Kayode? Fanno piacere, ma sta bene in Premier"
- 19:00 Mondiali 2026, l'Argentina sogna il poker e l'aggancio all'Italia: l'albo d'oro
- 18:45 Spagna-Argentina, sciolto il grande dubbio di Scaloni: chi giocherà tra Alvarez e Lautaro dal 1'
- 18:31 Martedì i funerali di Bagnoli. E a Verona pensano di intitolargli lo stadio
- 18:16 Perisic bis all'Inter? il croato alimenta le voci di un ritorno con una storia social
- 18:02 A Bahia Blanca un murale per Lautaro: "Sempre avuto fiducia in lui"
- 17:48 Ausilio arrivato in ritiro: nessuna dichiarazione. L'Inter 'sta lavorando'
- 17:34 L'Inter a Perth, le autorità locali: "Ad agosto saremo al centro del calcio"
- 17:19 Lecco-Inter U23, primo test per il nuovo campo del Rigamonti-Ceppi
- 17:05 Vieri: "Lautaro, un Mondiale da 9,5. A Cambiasso e Materazzi ho detto..."
- 17:01 Collina difende la tecnologia: "Uccide le emozioni? Un falso storico"
- 16:47 Karlsruher, una sconfitta e un pari nel doppio test con lo Shimizu S-Pulse
- 16:34 L'Inter a Perth, partite trasmesse in oltre 20 Paesi. Attesi Vieri e Zanetti
- 16:20 Inter a Hong Kong senza big, gli organizzatori: "C'è un impegno dei club"
- 16:10 Andres: "All'Inter mi sento amata". E ora vuole vincere lo Scudetto
- 16:00 Gioia per Provedel: la compagna Ludovica Martino è incinta
- 15:50 videoRegalo speciale per Spike Lee: a lui la nuova maglia away Inter
- 15:40 Roma, Mancini dopo il rinnovo: "Legame che va sopra ogni cosa"
- 15:30 Mercato folle, Ibrahimovic si ribella: "Per Rogers 140 mln, e allora Yamal?"
- 15:20 Romero-Tottenham, fine della corsa. Inter tra le pretendenti: la strategia
- 15:18 Zanetti: "In finale le due squadre migliori. Ora vogliamo fare la storia"
- 15:02 L'AIA premia La Penna, l'arbitro di Inter-Juve e del caso Bastoni-Kalulu
- 14:48 Piqué: "Spagna-Argentina tra le finali più belle. E dire che l'Albiceleste..."
- 14:33 L'Udinese e Zaniolo verso l'accordo: disgelo tra il giocatore e i friulani
- 14:19 Odissea Agustina: l'infernale viaggio per la finale della moglie di Lautaro
- 14:05 Il Palermo non molla Kamaté: i rosanero ancora sulle sue tracce
- 13:51 Sassuolo su Acerbi: offerto un contratto al difensore
- 13:37 Messi: "Questo gruppo ha scritto la storia, a prescindere dal risultato"
- 13:23 Pio Esposito, altro numero in allenamento. E Dimarco: "Bravo, Diego!"
- 13:10 Sky Sport - Prosegue la ricerca dell'esterno: riflessioni in corso per l'Inter
- 13:05 Mondiali, vincitori e finalisti: una collezione speciale in casa Inter
- 12:50 Il Giorno - Le uscite non si sbloccano: Pavard può restare, Frattesi senza offerte
- 12:35 Partitella in casa Inter, in gol Carlos Augusto e Pio Esposito
- 12:20 Massolin, il talento francese vuole l'Inter: il piano per convincere Chivu
- 12:05 Mkhitaryan, altro che last dance: "Non è detto che smetta dopo quest'anno"
- 11:50 Adani: "Tutti parlano di me, ma io sono questo e non cambierò mai"
- 11:36 Dalla Turchia: proposta informale per Singo, sul tavolo 30 milioni più bonus