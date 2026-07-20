Agustina Gandolfo non ha potuto fare a meno di commuoversi vedendo suo marito Lautaro Martínez piangere in campo dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali. Sebbene questa volta il capitano dell'Inter sia stato costretto a fare il tifo dalla panchina, in quanto lasciato fuori dalle scelte di Lionel Scaloni, l'attaccante ha vissuto ogni minuto con la stessa intensità come se fosse stato in campo. Sapeva per cosa lui e i suoi compagni avevano lottato per arrivare fin lì, ed è per questo che la consorte ha sentito il bisogno di rivolgergli pubblicamente qualche parola.

Dal proprio profilo Instagram, Agustina ha dedicato un lungo e commosso messaggio al giocatore nerazzurro: "Tranquilla. Sempre rispettosa. Ovunque tu sia, lavori con discrezione e confidi che il tuo impegno trovi sempre il suo momento. Ti ho visto prepararti per questo Mondiale per molto tempo. Ho visto tutto quello che hai fatto quando nessuno ti guardava. Lo sforzo fisico, la forza mentale, le ore di lavoro, la voglia di migliorarti ogni giorno. Hai una sete di crescita che ammiro, una determinazione che mi riempie di orgoglio e un'umiltà che non smette mai di stupirmi. Anche nei momenti migliori, la prima cosa a cui pensi siamo noi: 'È per voi, tutto è per voi', ci dici sempre. E ogni volta che lo leggo, mi si stringe la gola. Dietro il giocatore che tutti vedono, c'è un uomo con un cuore immenso. E questo è il mio più grande orgoglio. Ti ammiro profondamente. Ti amo con tutto il cuore. E nonostante questa sconfitta, per noi hai già vinto da tempo".