Intervistato da TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla analizza così il successo della Spagna in finale Mondiale: "Ha vinto la squadra che meritava di più - ha esordito -. Se hai grandi giocatori che si mettono al servizio della squadra, vinci, non c'è nulla da fare. E' un gioco di squadra questo. L'Argentina non ha fatto un tiro in porta, sicuramente era l'avversario superiore che ha impedito agli argentini di esprimersi. E' la dimostrazione che un calcio diverso si può fare".

"L'Argentina ha rinunciato a fare la partita"

Lautaro meritava di giocare la finale?

"E' quello che ha fatto più gol e meritava comunque di giocare. Magari all'inizio hai impostato la sfida in un certo modo, però con i cambi potevi metterlo, serviva una punta diversa. Sennò rinunci 120 a fare la partita e poi puoi prenderlo il gol, come è stato".

Guardiola ct, come lo vedrebbe?

"Non ha mai fatto il ct, non è così semplice farlo".