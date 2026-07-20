La Spagna si conferma sul tetto del mondo e conquista anche la vetta del ranking FIFA. Dopo il trionfo agli Europei, la nazionale guidata da Luis de la Fuente ha conquistato il secondo Mondiale della propria storia superando l’Argentina in finale grazie al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Il successo iridato consente alle Furie Rosse di balzare al primo posto della classifica FIFA, completando il sorpasso proprio su Argentina e Francia, che occupavano le prime due posizioni prima della fase conclusiva del torneo. L’Albiceleste, finalista per la seconda edizione consecutiva, sale al secondo posto, mentre i francesi scivolano in terza posizione. Continua invece il momento difficile dell’Italia, che precipita al 15° posto del ranking. Gli Azzurri hanno mancato la qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, un’assenza che ha avuto un impatto significativo anche sulla graduatoria FIFA. Il regolamento, infatti, assegna punti alle nazionali che ottengono vittorie nella fase a eliminazione diretta delle competizioni internazionali, senza penalizzare chi viene eliminato. Chi non partecipa, invece, resta inevitabilmente fermo mentre le rivali accumulano punti. L’Italia, che nell’aggiornamento di giugno occupava il 12° posto, è così scivolata di tre posizioni al termine della Coppa del Mondo, superata da Colombia, Messico e Svizzera, nazionali capaci di sfruttare il percorso nella competizione per migliorare il proprio punteggio nel ranking FIFA.

La classifica aggiornata del Ranking dopo la vittoria della Spagna

Spagna – 1995,88 punti

Argentina – 1970,37 punti

Francia – 1948,97 punti

Inghilterra – 1922,83 punti

Brasile – 1804,92 punti

Marocco – 1803,99 punti

Portogallo – 1787,85 punti

Belgio – 1778,36 punti

Olanda – 1775,54 punti

Messico – 1754,30 punti

Colombia – 1739,89 punti

Germania – 1726,22 punti

Croazia – 1723,05 punti

Svizzera – 1710,88 punti

Italia – 1704,73 punti