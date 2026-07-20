È il giorno della presentazione ufficiale di Viery in casa Fiorentina. Il nuovo centrale viola, arrivato dal Gremio a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 2 di bonus, ha parlato dal ‘Wind3 Media Center’ del Viola Park. Il difensore brasiliano sarà protagonista del consueto appuntamento con i media e illustrerà le sue prime sensazioni dopo l’approdo in riva all’Arno, raccontando motivazioni, ambizioni e obiettivi della sua nuova avventura.

Alcune dichiarazioni di Viery alla presentazione con la Fiorentina

Quali sono le tue caratteristiche?

"Io sono cresciuto come terzino fino a 17 anni poi mi sono accentrato. Posso fare entrambe le posizioni: da terzino sono più difensivo, da centrale mi spingo più avanti. Per me conta giocare e lo farò dove il mister mi chiede".

Come si pronuncia il suo cognome?

"Come l'attaccante Vieri. Mio padre era un fan di Christian Vieri e per questo mi ha dato il suo nome".

Si augura che Dodo possa rimanere?

"Sì lui mi sta aiutando molto da quando sono qui. non conosco il suo futuro, non parliamo di questo. Parliamo degli aiuti che mi può dare e del Brasile, non del suo futuro".

Perché ha scelto Firenze?

"Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono, sta puntando molto sui giovani. Dodo mi sta aiutando molto".