Un approccio lungo tutto un fine settimana: come raccontato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo sono stati protagonisti di un blitz a Barcellona per incontrare Pep Guardiola e presentargli il progetto della Nazionale italiana. L'obiettivo era quello di capire capire l'esistenza di margini di manovra per portare l'ex allenatore del Manchester Coty alla guida dell’Italia.
Riprendendo la notizia, la Gazzetta dello Sport aggiunge che Guardiola, venerdì scorso, si era lasciato andare ad una riflessione profonda sul suo immediato domani sottolineando come nella sua testa ci fosse il desiderio di provare qualcosa di diverso, di scoprire cosa offre la vita senza calcio mettendo il tempo, il suo, a completa disposizione dei figli e degli affetti familiari. Il che significa che per un po' preferisce accantonare la carriera da tecnico e appare molto difficile immaginarsi un cambio di rotta improvviso da parte di un allenatore che ha annunciato al mondo la volontà di prendersi una pausa.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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