Lautaro Martinez è stato il grande assente della finale Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna. Scaloni ha deciso di non impiegarlo, complici i diversi infortuni dei compagni che hanno indubbiamente alterato i piani del CT argentino. L'allenatore probabilmente aveva scelto di farlo entrare in campo a partita in corso, ma la situazione ha portato Scaloni a prendere altre decisioni. Ora, con un post su Instagram, il capitano dell'Inter ha salutato la competizione.

Le parole di Lautaro e il programma di rientro all'Inter

Lautaro ha scritto: "Abbiamo dato il massimo; per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati ​​in finale, ma questa volta non era destino. Sono così orgoglioso di essere argentino. Avrei voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma pazienza. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale, percorrendo chilometro dopo chilometro per starci vicino, e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato da ogni angolo del nostro paese".

Ora il Toro si godrà le meritate vacanze dopo una stagione che lo ha visto scendere in campo 41 volte con l'Inter e 14 con la Nazionale, per un totale di 30 gol segnati. Il suo rientro a Milano è previsto tra il 10 e il 15 agosto, a una decina di giorni dall'inizio del campionato.