Occhio al cronometro stasera, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia', in occasione di Como-Inter. Spulciando le statistiche delle prime 31 giornate di Serie A, infatti, si scopre che la squadra di Cristian Chivu è quella che ha segnato più gol nel primo quarto d'ora, undici, proprio davanti ai lariani, a quota dieci come il Napoli, che però ha una partita in più. All'andata, peraltro, i nerazzurri aprirono il festival del gol all'11esimo grazie a una zampata di Lautaro Martinez, oggi indisponibile.