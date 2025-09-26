La Juve Stabia gioca un primo tempo d'autore, si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti di Alessandro Gabrielloni e Leonardo Candellone, ma proprio nel recupero della frazione si fa del male da sola con l'espulsione di Alessio Cacciamani che la costringe a giocare tutta la ripresa in dieci. Il Catanzaro, però, ne approfitta solo a metà arrivando al 2-2 con Bruno Verrengia e Pietro Iemmello ma non riesce a trovare la vittoria malgrado lo sforzo imponente profuso. 

Termina quindi in parità la gara del venerdì della quinta giornata del campionato di Serie B, dove grande protagonista è stato tra le Vespe il difensore Giacomo Stabile, ormai punto di riferimento per il tecnico Ignazio Abate che non ha mai rinunciato al ragazzo di scuola Inter. Stabile gioca benissimo soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa perde un po' di lucidità di fronte agli assalti calabresi prima di lasciare il campo al 78esimo a Marco Bellich. Non entrato invece l'altro canterano interista Giacomo De Pieri

Ven 26 settembre 2025 alle 22:36
Autore: Christian Liotta
