Intervenuto su CBS Sports Golazo, il centrocampista del Milan, Ruben Lotfus-Cheek, si è soffermato sulla lotta Scudetto: "Penso che dobbiamo essere realisti e concentrarsi su cosa sta succedendo ora, abbiamo giocato belle partite e stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio. Ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo in avanti", ha detto.