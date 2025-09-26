Kosta Runjaic prende le difese di Răzvan Sava. Il rendimento del portiere dell'Udinese, reduce da diversi gol incassati nelle ultime partite, è uno dei temi affrontati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Sì contro il Pisa ha fatto un errore evidente, rompendo anche un po' l'equilibrio della squadra nel primo tempo, visto che il portiere è il primo che deve dare sicurezza alla fase difensiva. La squadra ne ha risentito, ne abbiamo parlato, lo ha capito. Contro l'Inter però ha giocato molto bene, aprendo bene il gioco con i piedi. Devono essere i giocatori a valutare al meglio se giocarla dal basso o lanciarla lunga, abbiamo Davis, Buksa, ragazzi che possono prendere anche un lancio lungo. Non è bello se un portiere trasmette insicurezza, ma lui ha tutta la mia fiducia, contro il Palermo ha fatto bene quando chiamato in causa, ora ha un'occasione di dimostrare di essere sicuro, come in tante altre gare, a volte ha fatto qualche errore ma sono sicuro che continuerà a migliorare".