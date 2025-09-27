Nessun allarme per Dumfries, che però questa sera a Cagliare dovrebbe essere risparmiato dopo la 'vecchietta' incassata contro il Sassuolo. Le condizioni dell'olandese aprono quindi al ballottaggio per una maglia nella corsia di destra: anche Tuttosport vede una corsa a due tra Luis Henrique e Darmian, ieri provati entrambi da Chivu.

I grandi ritorni saranno invece quelli Sommer trai pali e di Lautaro Martinez in attacco, al fianco dell'intoccabile Thuram. "A centrocampo tutto gli indizi puntano al classico terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan: Petar Sucic insidia un po' tutti ma più probabilmente il croato rileverà l'armeno in Champions League", chiosa il quotidiano torinese.