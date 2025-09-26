Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha commentato così la notizia dell'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario per gli stadi: "È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese. Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello. Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo", le parole riprese dall'ANSA.