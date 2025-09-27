Stefan Schwoch, interpellato da Televomero, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi sulle big di Serie A: "Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve... Lo abbiamo visto l'anno scorso con Conte, che ha costruito un gruppo granitico. Poi il Milan non ha le coppe", le parole riprese da TuttoNapoli.