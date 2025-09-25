Dopo aver giocato solo una manciata di minuti nelle ultime due partite giocate dall'Inter contro Ajax e Sassuolo, Lautaro Martinez è pronto a tornare in campo dal primo minuto sabato sera. Coincidenza vuole, se fosse confermata l'indiscrezione in merito alla titolarità del Toro, che succederà a Cagliari, la città in cui ha segnato il maggior numero di gol nelle sfide tra i nerazzurri e i sardi: sei, compresa una doppietta nella stagione 2021-22.

In senso assoluto, i rossoblu sono la vittima preferita dell'argentino in Italia: sono undici le reti totali messe a segno in carriera, tra cui la prima assoluta segnata con la maglia della Beneamata (29 settembre 2018).