La trasferta di Cagliari non sarà una passeggiata, ma il calendario (che in questa giornata offre gli scontri diretti Milan-Napoli e Juventus-Atalanta) impone all'Inter di centrare una vittoria che permetterebbe di accorciare ulteriormente la distanza dalle parti alte della classifica. Lo sa bene il Corriere dello Sport che lo sottolinea oggi tra le sue pagine prima di abbozzare la probabile formazione nerazzurra.

Il quotidiano sportivo romano conferma in primis il ritorno dall'inizio di Lautaro al fianco di Thuram in attacco (i rossoblu sono la sua vittima preferita con 11 gol fatti in 11 incroci), ma per Chivu ci sono anche altri ballottaggi da risolvere. "Il dubbio, semmai, riguarda Dumfries, che si trascina una contusione muscolare dalla gara con il Sassuolo di domenica scorsa e che potrebbe accomodarsi in panchina - scrive il Corsport -. Per sostituire l’olandese se la giocano Luis Henrique e Darmian". Dovrebbero rivedersi dal primo minuto anche Mkhitaryan al posto di Sucic e Sommer per Martinez, con Carlos Augusto pronto a tornare sulla fascia sinistra al posto di Dimarco.