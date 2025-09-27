Il match di questa sera tra Cagliari e Inter sarà anche l'occasione per vedere la sfida in famiglia tra Sebastiano e Francesco Pio Esposito. I due fratelli, entrambi attaccanti e cresciuti in nerazzurro, non sono però mai scesi in campo nella stessa partita indossando la stessa maglia, ricorda Tuttosport. Neanche al recente Mondiale per Club giocato negli Stati Uniti, quando tutti e due erano a disposizione di Chivu.

"Pure da avversari - scrive ancora TS - non si sono quasi mai incrociati: due scampoli di due partite nella Serie B 2023/2024, Sampdoria-Spezia andata e ritorno, 27 minuti complessivi in campo contemporaneamente. Alla quattordicesima giornata Sebastiano parti titolare nella Samp e Pio entrò nei minuti finali nello Spezia, alla trentaquattresima andò esattamente al contrario: troppo poco per poter trovare la via della rete".