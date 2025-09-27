Continuano a muoversi, dietro le quinte, i congegni di mercato di casa Inter, dove come ben noto andrà rinnovato anche e soprattutto il reparto arretrato, porta compresa. Yann Sommer non è in discussione, lo ha reso noto con le parole Chivu e confermato con i fatti, ma l'età dello svizzero impone riflessioni sul futuro. In tal senso più e più volte è stato citato il nome di Alex Meret, come possibile innesto tra i pali, profilo sul quale FcInterNews.it ha approfondito il discorso.

Il portiere del Napoli, il cui futuro sembra lontano dalla città partenopea, non scalda molto Ausilio e Baccin che vaglieranno senza dubbio la sua posizione, ma difficilmente opteranno per il 28enne di Udine. L’Inter difatti mira ad un identikit che ha come primo potenziale obiettivo un estremo difensore futuribile: Oaktree opta sempre per i giovani e guardare ad un emergente è più che un’eventualità una volontà. In questo scenario potrebbe ben inserirsi il nome di Elia Caprile, portiere seguito in Viale della Liberazione dove è stato fatto qualche sondaggio su Mike Penders, estremo difensore belga dello Strasburgo classe 2005.

Penders, in prestito allo Strasburgo dal Chelsea, club che ha una sorta di legame a doppio filo con la squadra alsaziana, come dimostra anche il prestito di Mamadou Sarr, spicca in primo luogo per la sua altezza arrivando infatti ai due metri. Vanta coi Blues un contratto fino al 2032 e la sua valutazione al momento si aggira sui 12 milioni di euro secondo Transfermarkt. Sin qui Penders ha giocato cinque partite in Ligue 1, portando a casa due clean sheet ed è un habitué delle Nazionali giovanili del Belgio.