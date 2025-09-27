Il Cagliari affronta l'Inter senza gli infortunati Zappa (lesione al retto femorale della coscia sinistra), Luvumbo, Radunovic e Pintus. Tutti il resto della squadra è rimasta in ritiro da ieri ad Assemini in vista della sfida da tutto esaurito di questa sera contro l'Inter. Oggi il tecnico rossoblu dirigerà una leggera seduta di risveglio muscolare, ma la formazione (praticamente a specchio) è fatta.

Come riportano sia La Gazzetta che il Corriere dello Sport, infatti, davanti a Caprile la difesa a tre sarà composta da Zé Pedro, Mina e Luperto, con Palestra e Obert sulle fasce. In mediana Adopo, Prati e Folorunsho, mentre in attacco l'ex nerazzurro Esposito affiancherà Belotti.