Il segno 'X' negli scontri diretti tra Inter e Cagliari non esce dal 29 settembre 2013, quando sul neutro del 'Nereo Rocco' di Trieste finì 1-1 per effetto dei gol di Radja Nainggolan e Mauro Icardi. Dopo quella gara, il bilancio è di nove successi dei nerazzurri e uno solo dei sardi.