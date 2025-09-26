Il sì a San Siro è a un passo. Lunedì in seconda votazione basteranno 15 consiglieri presenti in aula per il sì definitivo e un voto in più a favore rispetto ai no, come ricorda La Repubblica. Potrebbero passare alcuni emendamenti sulla destinazione delle risorse derivanti dalla vendita ai club e sull'irrobustimento dei controlli antimafia.

Dovesse arrivare il sospirato sì, i tempi per la realizzazione potrebbero essere più snelli grazie alla nomina di un commissario, ma nel frattempo Inter e Milan hanno individuato delle soluzioni alternative. I rossoneri hanno il terreno acquistato a San Donato e riattiverebbero il dossier. L'Inter aveva opzionato un terreno a Rozzano, ma solo fino allo scorso gennaio e il terreno è entrato nelle mire di chi vorrebbe creare un distretto dei data center. Non è fantascienza pensare che l'Inter si accodi ai rossoneri a San Donato.