Gol contro il Sassuolo e assist contro la Juventus, Federico Dimarco è tornato. L'esterno nerazzurro continua a essere una delle armi offensive più pericolose per la squadra di Chivu.

Nelle ultime cinque stagioni, il numero 32 interista è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti).

Il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023.