Dopo un'attesa che è sembrata a tratti infinita, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha finalmente indicato la figura per l'assegnazione dell'incarico di Commissario per gli stadi: si tratta dell'ingegnere Massimo Sessa, a lungo Dirigente Generale del Ministero dei Trasporti e attualmente Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Sarà lui che dovrà coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032.

Ora la parola passa al Governo per il parere previsto dal decreto legge: quindi si attende il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Sarà poi la volta del parere della Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione.