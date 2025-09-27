Robert Acquafresca, interpellato dai colleghi di TMW, ha parlato così della nuova Inter di Chivu, a poche ore dalla sfida contro il Cagliari: "Chivu è un giovane che allena una grande squadra. Se Pisacane ha delle pressioni, figuriamoci lui. E’ bello che venga data la possibilità a degli allenatori giovani. Chivu aveva allenato il Parma per sei mesi, non è che avesse chissà quale esperienza. Non devi soltanto essere stato un buon giocatore ma devi avere degli ideali e farli recepire al gruppo. Pisacane ad esempio è l’allenatore di alcuni ex compagni di squadra”.

Acquafresca ha poi aggiunto sulla sfida tra Cagliari e Inter: "Non dico che tutto può succedere, ma il Cagliari è sulle ali dell’entusiasmo. L’Inter è sempre l’Inter, rispetto per tutti e paura di nessuno. Ma non sono i nerazzurri di qualche tempo fa che non lasciavano scampo”.