Il vero volto dell’Inter è ancora tutto da scoprire in Serie A. Ciò che è certo è che la squadra di Cristian Chivu deve riprendere la corsa per non perdere terreno nei confronti del Napoli capolista. I nerazzurri saranno impegnati sabato alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari contro la squadra di Fabio Pisacane, in netta ripresa dopo due vittorie consecutive che l’hanno portata al settimo posto.

Stando alle valutazioni di Quigioco, l’Inter parte con i favori del pronostico. La vittoria dei nerazzurri è a 1.55, il pareggio arriva a 4.30 mentre l’eventuale successo del Cagliari è proposto a 5.80. Le doppie chance seguono coerentemente l’andamento delle quote appena espresso: l’1X è a 2.38, l’12 è a 1.20, l’X2 è a 1.12. L’operatore si aspetta una sfida divertente: l’Over 2.5 è a 1.71, l’Under 2.