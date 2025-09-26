La classifica parla chiaro: il Cagliari ha un punto in più dell'Inter alla vigilia dell'impegno in terra sarda. Secondo la Gazzetta dello Sport, colpa di una fase difensiva ancora da registrare e, più in generale, di uno stato di sospensione tra il calcio di una volta, in cui il palleggio insistito e il dominio territoriale erano un vestito cucito su misura degli interpreti, e l’ammirevole tentativo di interiorizzare il gioco più aggressivo e verticale richiesto da Chivu. "La conseguenza è che contro il Sassuolo, dopo aver sbagliato tantissimo sotto porta senza riuscire a chiudere la partita, l’Inter ha rischiato di buttare via la vittoria perché troppo leggera nella protezione del tesoro", si legge sulla Gazzetta.
Chivu intende trasmettere la sua idea di calcio, ma senza snaturare le caratteristiche del materiale umano a disposizione. "Non sono scemo", ha detto di recente, parafrasando il famoso "Non sono pirla" di Mourinho. "L’Inter ha un aspetto simile a quello passato anche negli uomini: a parte Akanji, entrato in pianta stabile nel terzetto difensivo, nessuno dei nuovi acquisti si è meritato ancora il posto fisso - spiega la rosea -. Lo stesso Sucic, che ha erogato due assist e contro il Sassuolo ha luccicato esponendo la meraviglia del talento, è stato bacchettato da Chivu per una scarsa predisposizione alle rincorse e ai duelli. Ma i segnali di integrazione, osservando anche la verve giovanile di Pio Esposito e la creatività esotica di Luis Henrique, cominciano a fumare all’orizzonte".
Contro il Cagliari è previsto il rientro dal 1' di Lautaro, fermo al gol al Torino di un mese fa e poi frenato dalla lombalgia post sosta nazionali. Con lui Thuram, mentre Bonny dovrebbe andare in panchina. Resistono i ballottaggi Martinez-Sommer, Sucic-Mkhitaryan e Bastoni-Carlos Augusto.
PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
