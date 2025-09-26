Archiviato in fretta il buon successo contro la Triestina, per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi è tempo di pensare già al prossimo impegno di un periodo senza soste: domenica sera, i nerazzurri scenderanno in campo al Tullio Saleri di Lumezzane contro la formazione rossoblu di Massimo Paci. Partita che sarà diretta da Cristiano Ursini della sezione di Pescara, che avrà l'assistenza di Paolo Cufari di Torino e da Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale è stato scelto Francesco Aloise di Voghera mentre Vittorio Consonni di Treviglio sarà l'addetto FVS.
Sezione: Inter U23 / Data: Ven 26 settembre 2025 alle 23:32
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Triestina, Marino: "Abbiamo perso contro un'ottima squadra come l'Inter U23, dominando per larghi tratti"
L'Inter U23 adesso vola! Battuta 2-0 la Triestina, decidono Topalovic e Kamaté: nerazzurri al quarto posto
La Serie C aderisce alla campagna #BeActive nella Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025): la nota dell'Inter
