Archiviato in fretta il buon successo contro la Triestina, per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi è tempo di pensare già al prossimo impegno di un periodo senza soste: domenica sera, i nerazzurri scenderanno in campo al Tullio Saleri di Lumezzane contro la formazione rossoblu di Massimo Paci. Partita che sarà diretta da Cristiano Ursini della sezione di Pescara, che avrà l'assistenza di Paolo Cufari di Torino e da Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale è stato scelto Francesco Aloise di Voghera mentre Vittorio Consonni di Treviglio sarà l'addetto FVS.