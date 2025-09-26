Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato sul sito ufficiale dei Reds delle condizioni di Giovanni Leoni. "Non è in un buon momento, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno".

"Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita... è molto difficile vedere il lato positivo - dice ancora Slot -. Non c'è mai un lato positivo, ma si cerca sempre di vedere un lato positivo, e cioè che è ancora così giovane, quindi ha ancora tanti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come quello".

Il prossimo 9 dicembre, tra l'altro, Inter e Liverpool si affronteranno a San Siro in Champions League.