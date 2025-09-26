L'ultimo blitz contro la pirateria ha portato all'arresto di otto persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania su un’associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi delle pay-tv, con l'accusa aggiuntiva di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I soggetti bloccati sono ritenuti il "vertice del mercato illegale dello streaming italiano", con un profitto generato da circa 10 milioni di euro che secondo le stime coprirebbe circa il 70% dello streaming illegale nazionale, pari a oltre 900.000 utenti.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha commentato così l'ultima operazione contro la pirateria: "Questa nuova operazione portata a termine dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla Polizia di Stato rappresenta un ulteriore duro colpo alla pirateria e alle organizzazioni criminali che la alimentano - riporta Calcio e Finanza -. È la prova dell’efficacia dei nuovi strumenti investigativi e dell’impegno costante con cui si sta combattendo questo grave fenomeno. La frequenza e i risultati delle azioni delle forze dell’ordine segnano un passo decisivo nella tutela della legalità e nella protezione di migliaia di posti di lavoro".