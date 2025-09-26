Quella con il Galatasaray per portare Nicolò Zaniolo a Udinese "èstata una trattativa lunga, quasi estenuante, nella quale il giocatore ha avuto pazienza e ha voluto con forza venire all'Udinese". Lo spiega Carlo Vigorelli, agente dell'ex trequartista dell'Inter, nell'intervista concessa a TMW: "Nicolò ha avuto una forte determinazione per consentire di arrivare al traguardo. Sentivamo che sarebbe stata la scelta giusta e siamo convinti che lo sarà", aggiunge.

Cosa vi aspettate da questa stagione?

"Udine in questo momento della carriera è il posto giusto per rilanciarsi, l'Udinese è proprio il club ideale per valorizzare i giocatori con il suo talento. Questo è un matrimonio che può funzionare benissimo e potrà aiutare l'Udinese a raggiungere i propri obiettivi".