Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione estiva relativa a Lookman, con la trattativa tra Atalanta e Inter che alla fine non si è concretizzata: "Lookman? Caso diverso da Vlahovic, uno voleva andare via, aveva un accordo con un'altra squadra e c'e stata una trattativa dove poi non si è trovato l'accordo. La situazione era brutta e si è ricomposta solo nell'ultimo periodo".