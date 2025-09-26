Sfida speciale per Nicolò Barella che domani sfiderà il suo passato. Con il Cagliari ha disputato le prime 100 gare in Serie A, segnando 7 reti. In maglia nerazzurra ha preso parte a 7 gol contro i rossoblù (1 gol e 6 assist in 8 presenze), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.