L'Inter Under 20 non trova la luce in fondo al tunnel e questa volta prende una sveglia di quelle pesanti. La squadra di Benito Carbone cede alla Juventus nella gara valida per la sesta giornata di campionato Primavera 1: i bianconeri si impongono al Konami Centre con un pesante 3-1 che vale il sorpasso in classifica da parte del gruppo di Simone Padoin proprio ai nerazzurri. Dopo un primo tempo giocato in maniera positiva dai padroni di casa, culminato con la rete di Roberts Kukulis, la Juventus nella ripresa sfodera gli artigli mentre dall'altra parte la luce si spegne inesorabilmente. Finocchiaro, Rizzo e Merola piazzano i tre ganci che suggellano la meritata vittoria juventina e mandano al tappeto l'Inter, che ora vacilla in classifica ma soprattutto fatica tantissimo a trovare ancora la propria identità. Respira la Juve dopo un avvio molto difficile di stagione.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-3

MARCATORI: 28' Kukulis (I), 67' Finocchiaro (J), 79' Rizzo (J), 95' Merola (J)

INTER: Farronato, Della Mora (83' Ballo), Bovio, Nenna, Williamson; Venturini (62' Cerpelletti), Zanchetta (69' Vukoje), Zarate (83' Moressa); Romano (62' Zouin), Kukulis, Pinotti.

In panchina: Taho, Marello, Humanes, Conti, Putsen, Breda.

Allenatore: Carbone.

JUVENTUS: Huli; Bamballi, Bassino, Rizzo; Contarini, Boufandar, Milia, Leone (92' Borasio); Finocchiaro (70' Djahl), Bellino (64' Merola); Biggi (64' Lopez Comellas)

In panchina: Nava, Durmisi, Vallana, Mazur, Grelaud, De Brul, Sosna. All. Padoin

Allenatore: Padoin.

Arbitro: Spina.

Note

Ammoniti: Bassino (J), Bovio (I), Williamson (I), Milia (J), Vukoje (I)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Spina, rien ne va plus al Konami Centre! L'Inter esce sconfitta dalla sfida con la Juventus per 3-1, secondo successo in campionato per i bianconeri che scavalcano i nerazzurri a quota sette.

95' - Merola chiude i giochi, 3-1 Juve! Ripartenza micidiale bianconera con Djahl che vola in campo aperto e riesce a mettere in mezzo per il compagno che di testa mette il sigillo.

95' - Cross dalla destra comodo per Huli, che blocca in presa alta.

92' - Nella Juve, fuori Leone che lascia il campo a Borasio.

91' - Bovio getta alle ortiche l'occasione del pari! Huli riesce a superarsi su Kukulis, l'azione rimane viva con Bovio che riceve ma al momento di concludere scivola e manda alto.

90' - Cinque minuti di recupero. Corner per l'Inter che prosegue nel forcing.

87' - Kukulis si abbraccia con Rizzo, entrambi cadono a terra ma per Spina non c'è nulla. Poi brutto fallo di Lopez su Cerpelletti.

86' - Moressa prova subito a rendersi pericoloso, conclusione volante che prende l'esterno della rete.

83' - Ultime mosse per Carbone: fuori Della Mora e Zarate, in campo Ballo e Moressa.

79' - Gol di Rizzo! La Juventus è in vantaggio! Gran tiro al volo sul corner, nulla da fare per Farronato! Primo gol in assoluto con la Primavera bianconera.

79' - Altro recupero della Juve a metà campo, Nenna intercetta il cross di Lopez mandando in corner.

75' - Scontro poco fuori l'area di rigore juventina tra Vukoje e Milia, per l'arbitro è fallo del montenegrino che viene ammonito.

74' - Bravo Zouin a togliere palla con caparbietà a Milia.

71' - Difesa che balla pericolosamente, alla fine la Juve guadagna un corner.

70' - Subito contromossa Juventus: fuori l'autore del gol Finocchiaro, in campo Djahl.

69' - Carbone si affida a Vukoje, che rileva proprio Zanchetta.

68' - Zanchetta particolarmente nervoso commette fallo su Merola.

67' - Pareggio della Juventus con Finocchiaro! Il 10 bianconero riesce a trovare una girata in equilibrio precario sul cross di Leone e successivo campanile, Ferronato guarda immobile il pallone insaccarsi. Anche per lui è il primo gol stagionale.

64' - Milia insegue Pinotti e lo atterra a ridosso dell'area, giallo per lui.

63' - Nella Juventus, fuori Biggi per Lopez Comellas mentre Merola rileva Bellino.

62' - Arrivano i primi cambi del match: nell'Inter Cerpelletti rileva Venturini e Zouin entra al posto di Thiago Romano.

60' - Trattenuta di Leone su Williamson, punizione Inter. A terra però adesso c'è Bellino.

60' - Errore della difesa dell'Inter, rimessa in zona d'attacco per la Juve.

58' - Gioco fermo per consentire i soccorsi a Pinotti.

58' - Disimpegno errato di Farronato che finisce col dare il pallone alla Juve: doppia conclusione deviata dai difensori dell'Inter.

56' - Ottima uscita dell'Inter dalla pressione Juve, vanificata però dal fuorigioco di Thiago Romano.

52' - Bovio aspetta troppo ad arrivare sul pallone crossato da Leone e per poco non si fa rimontare da Biggi, palla mandata in corner con Farronato che ha qualcosa da dire al compagno.

52' - Bella azione dell'Inter orchestrata da Williamson e chiusa dall'altro esterno Della Mora che calcia di potenza ma senza precisione, pallone fuori.

50' - Momento convulso a centrocampo, con falli di Venturini prima e Milia su Zanchetta poi.

49' - Colpo di testa di Biggi sulla punizione di Leone, palla alta.

48' - Trattenuta su Leone di Williamson, che viene ammonito.

47' - Cross di Bellino, Bovio intelligentemente lascia la palla a Farronato.

46' - Nenna serve inavvertitamente Leone, che si avvicina all'area e prova il tiro trovando il muro dello stesso Nenna. Poi Farronato blocca la conclusione di Finocchiaro.

-----

19.31 - Inter che batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

HALFTIME REPORT - Ritmi alti e gioco intenso nel primo tempo del Konami Centre, con l'Inter che ha il predominio del gioco e la Juventus che prova a pungere in ripartenza. La perseveranza nerazzurra è premiata dalla rete di Roberts Kukulis, la prima con l'Under 20 nerazzurra, dopo la quale i bianconeri si scuotono senza però creare pericoli veri a Farronato.

------

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Juventus grazie al gol di Kukulis.

45' + 1 - Ci sarà un minuto di recupero. Rischia l'Inter in disimpegno, palla recuperata sui 22 metri da Bellino che calcia in maniera precipitosa mandando fuori.

44' - Intervento durissimo su Contarini di Bovio, il bianconero stramazza con un urlo di dolore e il giocatore nerazzurro rimedia un giallo sacrosanto.

43' - Crossa Pinotti, Bamballi tutto solo preferisce mandare la palla in calcio d'angolo di testa.

42' - Prova la manovra la Juve, Rizzo però sbaglia completamente il passaggio per Leone con rimessa per l'Inter.

40' - Zarate si avventa su un cross smorzato di Della Mora, poi per uscire dall'area fa sfilare il pallone sul fondo.

39' - Rizzo prova la torre di testa sul cross di Finocchiaro, Farronato ha vita facile nel bloccare la sfera.

37' - Zarate strappa palla a metà campo e prova a lanciare Pinotti, Bassino però chiude bene e anticipa l'attaccante nerazzurro. L'azione prosegue con Bassino che entra malissimo su Zarate e rimedia un giallo. Anche se la punizione è per la Juve per un precedente fallo di Pinotti.

35' - Inter bloccata a ridosso della propria area, nel tentativo di uscita Romano calibra male il pallone per Zarate.

32' - Crossa Bamballi, trovando Bassino davanti a Farronato. Da posizione pericolosa però l'attaccante bianconero colpisce male e Farronato blocca in presa bassa.

31' - Juve che dopo il gol subito si è gettata in avanti: Bovio devia in calcio d'angolo un cross di Contarini.

IL GOL DI KUKULIS: Cross di Thiago Romano e sfoggio di grande caparbietà del lettone, che ci prova una prima volta di testa trovando il riflesso di Huli che però non può nulla sul tap-in vincente dell'attaccante nerazzurro, che trova il suo primo gol con l'Under 20. E soprattutto, pone fine ad un digiuno di gol in campionato che durava da oltre 300 minuti.

28' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEERRR!!! ROBEEEEEERTSSS KUUUUKUUUULIIIISSSS!!!

24' - L'ex Zurigo si riprende e torna in campo.

23' - Problemi per Williamson, interviene lo staff medico nerazzurro. Lo svizzero ha rimediato un pestone da Biggi.

22' - Momento di confusione in campo, prima che Nenna spazzi in fallo laterale. Padoin protesta con l'arbitro Spina non si sa per quale motivo...

19' - Inter che risponde subito. Rinvio dal fondo calcolato al centimetro e palla a Thiago Romano che da posizione angolata prova il tiro mandando alto.

19' - Corner dalla destra di Finocchiaro, Biggi arriva prima di tutti e di testa manda fuori di pochissimo con Farronato immobile.

18' - Primo squillo Juve con Leone! Il giocatore bianconero rientra sul sinistro e calcia, Farronato chiude smanacciando il pallone in corner.

17' - Si fa notare molto Williamson a sinistra, molto coinvolto nel gioco. Lo svizzero riceve palla ma viene pizzicato in fuorigioco.

15' - Palla rubata a Pinotti e contropiede Juve, Nenna protegge un pallone in difesa subendo una vistosa trattenuta da Contarini.

14' - Bellino prova un filtrante per Biggi che però non può mai arrivare sul pallone, facile il controllo per Farronato.

11' - Finocchiaro punta l'uomo poi si inventa un tiro cross che diventa un proiettile fuori misura, palla abbondantemente fuori. Ripartenza insidiosa della Juve.

9' - Prima occasione dell'Inter con Venturini che calcia dopo aver ricevuto da Romano e col sinistro fa partire un sinistro sul quali Huli ha qualche difficoltà a disimpegnarsi.

7' - Cross di Venturini smorzato da un difensore, Huli esce e blocca il pallone evitando che vada in corner.

4' - Zanchetta, al rientro dopo un infortunio, prova a lanciare Zarate ma non si intende col compagno e il pallone finisce fuori.

3' - Contarini prova a guadagnare il fondo ma perde la maniglia lasciando sfilare il pallone fuori.

2' - Possesso palla dell'Inter nella propria metà campo. Che culmina con una palla persa e una rimessa regalata alla Juventus.

----

18.30 - Primo pallone del match per i bianconeri: PARTITI!

18.28 - Sorteggio del campo in corso ad Interello.

----