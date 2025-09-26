L'alternanza tra i pali è ufficialmente iniziata in casa Inter. Dopo qualche errore di troppo di Sommer, ma comunque già programmata come rivelato da Chivu.

Martinez, 27 anni, ha giocato contro il Sassuolo e non è detto che non lo faccia anche domani a Cagliari. Lo svizzero resta il titolare del ruolo, però lo spagnolo sarà molto più coinvolto rispetto alla gestione Inzaghi. "La serata storta di Torino, con una serie inattesa di errori, ha fatto montare una certa confusione attorno al futuro di Sommer, ma non ha cambiato l’impostazione decisa dall’allenatore: lo svizzero è rimasto in campo anche ad Amsterdam, nonostante le pressioni esterne per un cambio immediato, e ha poi ceduto il posto a San Siro contro il Sassuolo (potrebbe fare lo stesso anche a Cagliari) - conferma la Gazzetta dello Sport -. Più in generale, il progetto interista non ha steccati, non dipende dalle singole competizioni, ma dalla semplice necessità di rotazioni strategiche: verranno date presenze corpose a Martinez, sia in Italia che in Europa, così da poterlo valutare sul campo con continuità. Sarà anche l’occasione di verificare la bontà di quei 13 milioni spesi per l’ex genoano nell’estate del 2024. Un lungo test, insomma, che darà un risultato rotondo soltanto a fine stagione, quando si estinguerà il contratto del titolare e si dovranno definire le gerarchie del futuro: i prossimi mesi diranno se lo spagnolo sarà definitivamente pronto per prendere il posto come numero 1 o se dal mercato dovrà essere pescato un altro portiere “pesante”. A proposito, tra i nomi valutati già adesso per quella eventualità, c’è pure Elia Caprile che incroceranno entrambi domani".